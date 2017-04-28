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﻿與主人失散四年 尋回犬吃菠蘿維生

2017-04-28 列印
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　　澳洲拉布拉多尋回犬莎美四年前隨主人布里斯本野馬山散步時失蹤，主人之後在社交網站facebook設立專頁，希望網民協助尋找愛犬，但一直音訊杳然。到上周五，有網民在野馬山附近發現一隻流浪狗，憑其身上斑點、一個「C字形」傷疤，確認牠是莎美，於是將牠帶給獸醫檢查，獸醫發現莎美除牙齒磨損外，身體相當健康，並由其牙齒磨損方式推斷，莎美應該是依靠附近農場吃菠蘿維生。莎美日前已與主人團聚。
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