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﻿伊萬卡被揭 曾偕夫客串《花邊教主》

2017-04-29 列印
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        美國第一千金伊萬卡曾任模特兒，亦曾擔任其父主持的實況電視節目《飛黃騰達》評判，原來她與夫婿曾串演出電視劇。美國傳媒近日發現，講述紐約上東區上流社會青少年生活的電視連續劇《花邊教主》，二○一○年播放的第四季第六集竟出現庫什納、伊萬卡夫婦身影，二人在劇中飾演自己，劇中庫什納在台上頒獎，伊萬卡在台下報以微笑，兩人之後又與劇中名流交談。據悉，該集播放時剛巧是夫妻倆結婚一周年紀念日。
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