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﻿英漢新發明 鐵甲奇俠飛行服面世

2017-04-29 列印
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　　英國發明家布朗寧設計一款新式飛行服，並在加拿大溫哥華舉行的科技、娛樂及設計會議會場外示範飛行。飛行服在手部、腳部均設有噴氣推進式引擎，當布朗寧啟動它後，整個人便像《鐵甲奇俠》般升起，離地一至兩呎作短距離飛行。布朗寧表示，是受父親啟發而設計飛行服，但表明製作飛行服純粹為樂趣，相信它將來不會成為新式運輸工具。
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