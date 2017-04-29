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﻿特朗普「偷襲」海軍陸戰隊員

2017-04-29 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普經常口不擇言，原來他亦有俏皮一面。他周四偕同第一夫人梅拉尼婭在白宮接見到訪的阿根廷總統馬克里婦夫婦，夫婦之後在白宮大門歡送外賓，當馬克里婦夫婦座離白宮，在門外站崗的站崗海軍陸戰隊隊員向對方敬禮，特朗普出其不意悄悄走到士兵身後，輕拍其背部，該名士兵被總統「偷襲」，但他臉上沒有甚麼反應，相反梅拉尼婭卻在強忍笑容。
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