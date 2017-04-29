 Advertisement
  • 2017年4月29日 星期六
  • 20º
  • 86%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 國際

﻿不欲為習近平添麻煩 特朗普不再致電蔡英文

2017-04-29 列印
■特朗普讚揚習近平不遺餘力紓緩朝鮮半島局勢。美聯社
Previous Next

　　美國總統特朗普日前接受傳媒專訪時，再次讚揚中國國家主席習近平不遺餘力紓緩朝鮮半島局勢，故不欲為習近平製造麻煩，決定不再與台灣的總統蔡英文通電話。

　　朝鮮半島局勢仍然緊張，美國除自行制定應對方案外，亦尋求中國向平壤施壓，迫使北韓放棄核計劃。特朗普日前接受專訪時強調，美方亦希望以外交途徑解決朝鮮半島問題，但相信十分困難，華府已準備向北韓實施新一輪經濟制裁，亦不會輕言放棄動武。

　　他透露，「習特會」後兩度致電習近平，形容中美關係較外界想像為佳；且讚揚習近平熱愛中國、人民。特朗普更稱，由於中方協助紓緩半島局勢，美方不欲在此時節外生枝，遂決定不再與蔡英文通電話。他又認為，即使北韓領袖金正恩是理性，但對方年僅二十七歲便要領導國家，直指是一件極困難事情。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd