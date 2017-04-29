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﻿馬其頓示威者衝擊議事廳10傷

2017-04-29 列印
美聯社
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　　馬其頓經歷數月的政治危機升級，當地國會議員周四推選出一名阿爾巴尼亞裔同僚擔任議長，隨即引起大樓外一批示威者不滿，部份人士衝入議事廳襲擊議員，現場情況一遍混亂，導致最少十人受傷，傷者包括社會民主黨黨魁扎伊夫。美國駐馬其頓大使館事後發表聲明，譴責暴力行為，形容示威者做法與民主背道而馳，不能接受暴力解決分歧；北約秘書長斯托爾滕貝格亦表示震驚，呼籲各個黨派保持冷靜及尊重民主過程，透過對話解決問題。
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