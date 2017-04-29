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﻿法多地爆反對總統候選人示威

2017-04-29 列印
　　法國中間派候選人馬克龍、極右國民陣線候選人瑪琳勒龐雙雙晉身下月九日總統選舉次輪投票，但多個團體於巴黎、雷恩等城市發起示威，批評兩名候選人皆非合適人選，部份示威演變成警民衝突，警方施放催淚彈驅散示威者。另外，法國傳媒引述歐盟消息指，多名國民陣線歐洲議會議員，合共向議會申領五百萬歐羅（約四千二百五十五萬港元）議員助理薪酬，惟有關人士只是負責處理黨務，懷疑該黨詐騙。國民陣線已否認有關指控，瑪琳勒龐則批評是政敵故意抹黑。
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