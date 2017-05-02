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﻿馬克龍悼大屠殺死難者

2017-05-02 列印
　　法國總統選舉次輪投票下周日舉行，兩名候選人中間派馬克龍、極右國民陣線瑪琳勒龐在選前最後一周繼續馬不停蹄拉票；其中，馬克龍到訪二戰納粹大屠殺紀念館，藉此狙擊被指反猶太的極右國民陣線。

　　馬克龍趁周日是二戰期間，法國猶太人被逐到納粹德國的國家紀念日，到訪二戰納粹大屠殺紀念館，是他繼上周五參觀法國中部二戰大屠殺遺址後，三日內兩度到訪相關場所。瑪琳勒龐則到馬賽港一個大屠殺紀念碑獻花，她批評，馬克龍利用納粹大屠殺議題賺取政治利益。馬克龍隨即反擊，強調悼念戰時死難者是人民的責任，不會讓步。

　　另外，首輪投票中被淘汰的左翼候選人梅朗雄呼籲支持者勿作出錯誤決定，不要投票給瑪琳勒龐。
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