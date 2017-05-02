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﻿巴西前億萬富翁出獄 Brazilian ex-billionaire leaves jail

2017-05-02 列印
  A Brazilian oil and mining magnate, who was once one of the richest men in the world, has left a notorious prison in Rio de Janeiro for house arrest ahead of a corruption trial.BBC

  曾是全球最有錢富豪之一的巴西油、礦業大亨，在貪腐案開審前離開里約熱內盧一個臭名昭著的監獄，改為家中軟禁。英國廣播公司
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