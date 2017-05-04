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日報新聞 > 國際

﻿美俄元首通話同意七月會面

2017-05-04 列印
　　美國上月發射五十九枚巡航導彈空襲敍利亞政府軍目標後，美俄元首首度通電話討論敍利亞局勢，二人同意在七月出席二十國集團峰會時，實現第一次面對面會談。

　　美國總統特朗普和俄羅斯總統普京周二通電話，白宮官員透露，兩國領袖集中討論敍利亞局勢，二人同意，敍利亞人民已長時間承受內戰帶來的痛苦，各方應竭盡所能結束暴力衝突；其間兩人亦探討在敍國境內設立「安全區」可能性。

　　克里姆林宮亦發聲明，表示兩國領袖認同美俄需加強協調在敍行動，對抗恐怖主義。
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