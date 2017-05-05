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﻿文翠珊斥歐盟官員圖影響大選

2017-05-05 列印
　　英國首相文翠珊周三到白金漢宮覲見英女皇伊利沙伯二世，匯報解散國會決定後，各項競選活動正式展開。她當日更公開指責部份歐盟國家領袖，企圖干預、操縱、影響下月八日舉行的英國大選，藉此破壞英國「脫歐」談判、損害英國經濟利益。文翠珊提醒選民，選舉日須作出明智抉擇，選出能夠捍衛英國國家利益的議員；並警告，倘若「脫歐」談判失敗，會造成嚴重後果，全英民眾皆受影響。
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