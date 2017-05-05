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﻿美拍賣行汽車失控撞人群

2017-05-05 列印
　　美國麻省一個二手汽車拍賣會發生罕見意外，一名年逾七十的拍賣場員工，上周三駕駛一輛二手多用途車在比利里卡鎮一二手車拍賣場地行駛，供准買家觀看時，汽車突然加速，失控撞向在場人士，意外造成十二人受傷送院，其中一男兩女傷重不治，另有兩人情況危殆，而肇事司機則無受傷，正接受警方調查。目擊者表示，肇事司機本來想控制多用途車避開其他車輛，但失控撞向在場人群。
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