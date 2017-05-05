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日報新聞 > 國際

﻿科莫多巨蜥攻擊遊客 Tourist attacked by Komodo dragon

2017-05-05 列印
　 A tourist has been attacked by a Komodo dragon in Indonesia's East Nusa Tenggara province. Park rangers said the incident was "the first in the past five years".BBC

　　在印尼東努沙登加拉省，一名遊客遭一隻科莫多巨蜥襲擊。公園管理員說，事件是「過去五年來首見」。英國廣播公司
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