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﻿大聖號蓄勢待發 機械人或上演三國混戰

2017-05-05 列印
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        日本水道橋重工、美國MegaBots兩年前發起機械人大戰，日本代表Kuratas將於八月與美國代表MegaBots mk.II決一雌雄。而中國團隊Great Metal近日亦製造出一個名為「大聖號」的機械人，大聖號以美猴王孫悟空為設計藍本，可以二足或四足步行，它除擁有一雙鐵拳外，更有「金剛棒」作武器。據悉，大聖號不會參加八月舉行的機械人大戰，但不排除將來會出現中美日，甚至國際機械人大戰。
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