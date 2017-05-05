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﻿庫克慈善午餐 移師蘋果新總部

2017-05-05 列印
網上圖片
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　　除「股神」巴菲特每年舉辦慈善午餐外，蘋果公司行政總裁庫克每年均與慈善拍賣網站合作，拍賣一場午餐籌募善款。今年的慈善午餐會在蘋果新總部矽谷Apple Park內舉行，午餐費由蘋果支付，中標者可帶同一名親友出席，但交通、住宿則需自費。拍賣周二開放競投，底價為一萬美元（約七萬八千港元），經過十一次競價，目前叫價已達十萬五千美元（約八十一萬九千港元）。
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