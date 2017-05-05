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﻿大鬧組屋半個月 「大聖爺」束手就擒

2017-05-05 列印
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　　新加坡武吉班讓實加路一帶組屋區，近半個月發生野生猴子滋擾居民情況，單是過去一周已有逾十人遭頑猴襲擊受傷，當局曾派員到場捕猴，惟牠數度逃脫。當地農糧獸醫局、愛護動物研究協會聯手遂組成捕猴隊，在組屋區守候該隻野猴，前日再次發現其蹤影，隨即以麻醉針偷襲，野猴之後失去知覺，從六樓高外牆墮落，幸被救援人員以網子接住。野猴稍後會在愛護動物研究協會接受野生生活訓練，改變其依賴人類餵食習性。
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