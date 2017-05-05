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﻿奧巴馬總統圖書館概念圖出台

2017-05-05 列印
美聯社
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　　美國政府會為每位卸任總統興建一座以其名字命名的圖書館。奧巴馬基金會周三公布奧巴馬總統圖書館概念圖，籌建中的圖書館選址芝加哥南部杰克遜公園內，它是由博物館、論壇廣場、圖書館組成的建築群，最高一幢建築物是博物館，預計耗資五億美元（約三十九億港元）建造，二○二一年落成。奧巴馬總統圖書館啟用後，將為美國第十四座總統圖書館。
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