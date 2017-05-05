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﻿幻覺來啫!網上瘋傳六呎右手錯覺照

2017-05-05 列印
        網上近日流傳錯覺照片，一群英國少男少女合照時，相中一名少女右手竟長達六呎，引起網民議論紛紛。上載照片的網民表示，該幅相片是其胞妹與友人在夜總會內拍攝，笑言看見胞妹手臂變成六呎長，當場哭了。其實，少女手臂超長只是錯覺，當日她穿着一件黑色衣服，剛巧站在其右邊站的男女友人亦是穿着黑色衣服，其實該隻前臂並非屬於她，只是黑衣物重疊形成錯覺，驟眼看以為她是長臂奇人。
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