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﻿喬治王子學西班牙語一數到十無難度

2017-05-05 列印
　　英國劍橋公爵夫人凱特周三透露，皇位第三繼承人喬治王子雖然還未滿四歲，但已開始學習第二種語言，現時學懂用西班牙語數數目，懂得由一數到十，而夏洛特公主亦同樣學習第二種語言。她稱，過去數月，威廉王子與他帶同一對子女在諾福克郡鄉郊地區生活，而兒子對大自然十分好奇，丈夫早前購入一部孵蛋器，現時在家中孵出五隻雞仔，另有狗仔、倉鼠，十分熱鬧。凱特又指，一家稍後會遷回倫敦，為喬治王子上學作準備。
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