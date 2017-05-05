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﻿受乳癌母啟發 墨國少年發明偵測乳癌胸圍

2017-05-05 列印
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　　墨西哥十八歲青年里奧斯康剛高中畢業，但他已與同伴創業，研發一款偵測乳癌胸圍，可及早發現乳癌徵兆，讓患者在病發初期已接受治療。里奧斯康的構思源自其母罹患乳癌而切除雙乳，他於是與志同道合的友人合力研發智能胸圍「EVA」，智能胸圍只需連接智能手機或電腦應用軟體，便可以檢測乳房狀況，儲存相關資料，以便持續追蹤有狀況乳房區塊，有助女性及早就醫診治。「EVA」目前仍屬原型階段，估計兩年後推出市場。
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