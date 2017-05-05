﻿菲臘親王退休 不履行公務

熱刺上輪英超勇挫同市宿敵阿仙奴，繼續以四分緊纏「一哥」車路士。今輪熱刺先於周五作客韋斯咸，哈利卡尼誓領軍全取三分，將與藍獅的分差減至一分，向後者進一步施壓，客勝不容錯過。（now621台、LeSports Play App周六凌晨3:00直播） 哈利卡尼和迪利阿里上仗各建一功，助熱刺送阿仙奴兩蛋，二十二年來首次年終排名高於兵工廠，為球隊英超爭標注下強心針。熱刺聯賽九連捷，近四仗不失球攻守近乎完美。哈利卡尼揚言要把握先賽的機會向車路士施壓：「先比賽對我們有利，正如上季李斯特城一樣。我們有能力擊敗任何球隊，必須把握機會將差距減至一分，向車路士施壓。」 主隊韋斯咸餘下三輪...

2017-05-05