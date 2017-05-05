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﻿菲臘親王退休 不履行公務

2017-05-05 列印
美聯社
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　　英國宮務大臣張伯倫昨清晨召開全體皇室工作人員緊急會議，外界盛傳皇室會發佈有關女皇或皇夫菲臘親王的重大消息，令人擔心是否女皇或皇夫病重。消息人士其後澄清，當局每年均會召開一次類似會議，強調與女皇或皇夫健康無關。而白金漢宮天亮後正式公佈，年屆九十五歲高齡的菲臘親王由今年八月起正式退休，不再履行皇室人員職務。
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