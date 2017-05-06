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﻿法總統選舉明投票 奧巴馬撐馬克龍

2017-05-06 列印
■奧巴馬發表錄影講話，表態支持馬克龍。美聯社
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　　法國總統選舉次輪投票進入倒數階段，最新民調顯示，中間派候選人馬克龍支持率拋離對手國民陣線候選人瑪琳勒龐超過二十個百分點，而美國前總統奧巴馬更錄影講話，表態支持馬克龍。

　　次輪選舉明日舉行，一旦瑪琳勒龐勝出，法國或會步英國之後脫離歐盟，故選舉結果備受歐洲各國關注，最新民調顯示，馬克龍優勢持續擴大，大幅拋離對手二十四個百分點。

　　而卸任後從未就國際政治事務表態的奧巴馬發表錄影講話，表態支持馬克龍，他稱今次總統選舉對法國前途非常重要，亦與普世價值息息相關。另外，瑪琳勒龐日前在電視辯論中引述網上傳聞，批評馬克龍開設離岸戶口，馬克龍已控告對方誹謗。檢察部門亦決定調查是否有人意圖影響選舉結果。
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