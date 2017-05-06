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﻿美眾議院通過廢除奧巴馬醫改

2017-05-06 列印
　　美國國會眾議院周四以二百一十七票對二百一十三票，僅四票之差，通過廢除前總統奧巴馬的醫療保健改革方案，總統特朗普得悉表決結果後大感高興，即時決定押後與到訪紐約的澳洲總理特恩布爾會面，先在白宮發表講話。他形容，投票結果是難以置信的勝利，並表示有信心參議院亦會通過新方案。另外，特朗普宣佈，本月底展開上任後首次外訪，目的地包括沙特阿拉伯、以色列、巴勒斯坦、梵蒂岡，期間將會晤教宗方濟各。
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