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﻿金正恩視察炮擊延坪島軍事單位

2017-05-06 列印
　　朝鮮半島局勢持續緊張之際，北韓官方傳媒昨報道，領袖金正恩日前親自視察七年前朝鮮軍方向南韓延坪島發動猛烈炮轟擊的茂島視察，了解當地軍事單位，並登上瞭望台遠眺延坪島，又聽取駐軍匯報韓軍近日舉動，並研究部隊開火攻擊敵軍目標計畫。另外，美國眾議院通過議案，加強經濟制裁北韓，禁止北韓船隻在美國水域行駛或停靠美國碼頭，且禁止進口任何由北韓強迫勞動生產的商品，藉以迫使平壤政府放棄發展導彈和核武。
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