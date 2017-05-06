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﻿爽身粉致癌強生須賠8.5億

2017-05-06 列印
美聯社
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　　美國維珍尼亞州一名婦人早前入稟法院，聲稱過去四十年一直使用強生集團兩款爽身粉產品，引致患上卵巢癌。密蘇里州法院陪審團周四裁定原告勝訴，陪審團認為，強生集團須為原告罹患癌症負上百分之九十九責任，裁定集團須支付一億五百萬美元（約八億一千九百萬港元）懲罰性賠償、五百四十萬美元（約四千二百一十二萬港元）其他補償，而強生的合作供應商亦要賠償五萬美元（約三十九萬港元）。強生集團發表聲明，對當事人的遭遇深表同情，但揚言會提出上訴。
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