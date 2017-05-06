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﻿設百年居住大限 霍金：人類須離開地球

2017-05-06 列印
        英國著名物理學家史霍金曾預言，面對小行星撞地球、核戰、超級病毒、氣候變化等威脅，地球會於二百至一千年後毀滅，人類需要展開外星殖民計劃；他在英國廣播公司六月放的紀錄片內，將人類可繼續在地球生活期限修訂為一個世紀，強調未來一百年內人類必須離開地球移居宇宙其他宜住星球，否則人類將會滅絕。霍金過去亦認為，人類難以在太空移民過程中實現自給自足，但他堅信移民外星是人類未來唯一出路，而他與其團隊會在紀錄片中，探索全世界為人類外太空生活所作的準備。
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