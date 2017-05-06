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﻿濱海灣花園變身星戰嘉年華會

2017-05-06 列印
　　周四是非官方「星球大戰日」，新加坡濱海灣花園當日起一連三天舉辦「星球大戰節」，每晚上演一場長達十二分鐘、配合《星球大戰》電影配樂的燈光匯演，花園內「超級樹」更化身巨型激光劍，向天際射出藍色、綠色燈光；而大批星戰迷打扮成絕地武士、莉亞公主、黑武士等電影角色到場，猶如《星戰》嘉年華會。「星球大戰日」是源於該電影經典對白：「願原力與你同在」（May the Force be with you），《星戰》迷取其諧音變成「於五月四日與你同在」（May the Fourth be with you），將每年五月四日訂為「星球大戰日」。
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