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﻿巴西火辣警花儆惡懲奸 打得又睇得！

2017-05-08 列印
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        巴西治安不佳，里約熱內盧一名三十歲女子瑪麗，自小已立志成為警察、對抗罪犯，現時擔任高速公路巡邏警，不時在社交網站Instagram上載持槍工作的相片，更大方分享她假日拍攝的火辣比堅尼照，大晒其美貌和身材，吸引逾一萬三千名追隨者。瑪麗說，她的工作地點是全市最多罪案的地方，她希望打擊擁有軍火的黑幫，對抗搶劫、殺害、強姦、恐嚇社區民居及公路使用者的惡棍。
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