﻿「失蹤」麥當勞叔叔 安全回家！

上月在美國新澤西州一間麥當勞快餐店分店內被偷走、體積如真人大小一樣的麥當勞叔叔雕像，已完好無損地「安全回家」了！警方沒有透露在甚麼地方尋回它，也不知道賊人有何動機。該副雕像被放坐在一張長椅上，一隻腳撬起放在另一隻腳上。整具雕像用玻璃纖維製成，重達二百五十磅，不知道賊人如何把它抬走。該分店的東主早前懸紅五百美元（近四千港元）尋找它的下落，現在打算物色另一處更安全的地點擺放它。