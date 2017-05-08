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﻿英倫紳士踩單車鬥優雅！

2017-05-08 列印
　　倫敦當地時間周六舉行一年一度的「The Tweed Run」復古單車比賽。參加者按照大會要求，穿上中世紀時期的紳士服，悠閒地騎着古典單車穿過市中心，駛過國會大樓附近的西敏橋，吸引許多人圍觀，恍如時光倒流。這項活動自二○○九年起舉辦至今，愈來愈受歡迎。參賽者不是鬥快，而是表現出騎單車的優雅一面，讓大家回味昔日以單車代步的簡單生活和美好時光。
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