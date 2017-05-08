 Advertisement
  • 2017年5月8日 星期一
  • 28º
  • 76%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 國際

﻿主人拖狗狗跑馬拉松比賽

2017-05-08 列印
　　泰國首都曼谷當地時間周日早上舉行了一場「人狗小型馬拉松」比賽。報名參加的主人用狗繩拖着他們的愛犬，一同沿着賽道向前跑，朝着終點邁進，人和狗都跑得上氣不接下氣，賽事相當考驗體力和耐力。有一些主人穿上奇裝異服，亦有人特別為狗狗悉心打扮、佩戴飾物，帶來歡樂氣氛。其中一隻參賽老虎狗背上更揹着攝影機，一邊賽跑，一邊替主人拍攝整個比賽過程，十分搞笑。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd