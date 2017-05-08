﻿炸彈用母親命名 教宗斥羞恥

美軍上月在阿富汗東部邊境首次投下被稱為「炸彈之母」（Mother of All Bombs）的大型空爆炸彈，昨引來教宗方濟各批評，認為「母親」是象徵孕育生命，不應用作命名摧毀力驚人的殺人武器，對此武器的綽號感到羞恥。



方濟各昨在梵蒂岡會見一批學生時發言，批評「炸彈之母」的命名，「我聽到這個名字時很羞恥……母親是給予生命的人，但它（炸彈）卻帶來死亡，我們卻稱它為母親，發生甚麼事了？」



「炸彈之母」正式名稱為GBU-43/B大型空爆炸彈（MOAB），因其威力強大，在傳媒報道中多數被冠以「炸彈之母」綽號。該炸彈於二○○三年首次進行測試，但之前未曾於實戰中使用。而方濟各將於本月二十四日與美國總統特朗普會晤。