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﻿擁十億英鎊身家富豪數目創紀錄

2017-05-08 列印
　　《星期日泰晤士報》剛發表的最新一份英國千人富豪榜，擁有逾十億英鎊財富的富豪人數不減反增，由去年的一百二十人上升至一百三十四人，創下新高紀錄，反映「脫歐」對上層社會的資產並沒有太大負面影響。該富豪榜顯示，在倫敦居住擁有逾十億英鎊財富的富豪共有八十六人。高踞榜首的是印度裔斯里‧欣杜賈（Sri Hinduja）和戈皮（Gopi）兩兄弟，合共擁有財富一百六十二億英鎊。
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