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﻿圖征服珠峰 85歲尼泊爾老翁猝死

2017-05-08 列印
　　一心想重奪征服珠穆朗瑪峰最年老的人世界紀錄的八十五歲尼泊爾老翁舍贊（Min Bahadur Sherchan）前日下午在珠峰一個基地營內猝死，無法達成心願。醫生初步懷疑他是死於心臟病發。這是在過去一周內，第二宗攀山人士攀上珠峰途中死亡的個案。有十七個孫和六個曾孫的舍贊，於二○○八年五月以七十六歲之齡成功征服珠峰，創造征服珠峰最年老的人的世界紀錄，但該項紀錄已被打破。舍贊今年三月接受傳媒訪問時說：「我想再攀珠峰，創造新的世界紀錄。」豈料期間突然離世。
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