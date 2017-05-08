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﻿「博科聖地」再放82女生換囚犯

2017-05-08 列印
　　尼日利亞政府證實，再有八十二名在三年前被極端組織博科聖地擄走的女學生獲釋，當局承認釋放部份在囚的組織成員，以換取該批學生重獲自由。尼日利亞伊斯蘭激進組織「博科聖地」（Boko Haram）在二○一四年四月在尼日利亞一間中學綁架二百七十六名女學生，大部份女生是基督徒，組織揚言會將女學生賣給其他人做奴隸或新娘，引起國際社會廣泛關注。事發後不久，只有五十多人成功逃脫，除了去年十月首批被釋放的二十一人外，其他女生一直生死未卜。尼日利亞當局表示，稍後會安排該批女生返家，與家人團聚，估計現時仍有逾百名女生被該組織挾持。
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