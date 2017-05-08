 Advertisement
  • 2017年5月8日 星期一
  • 28º
  • 76%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 國際

﻿漢諾威疏散五萬人避「炸彈」 Hannover evacuates 50,000 over 'bombs'

2017-05-08 列印
　　About 50,000 people in Hannover have been ordered to leave their homes while experts "defuse" five suspected World War Two bombs. BBC

　　德國漢諾威市下令約五萬個市民離家，以便專家「拆除」五枚懷疑是二戰時期遺留的炸彈。

英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd