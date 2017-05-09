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﻿好動夫妻 珠峰基地營偕連理

2017-05-09 列印
        美國一對酷愛戶外活動的情侶，為舉行一個永誌難忘婚禮，特意花費一年時間籌備、訓練。三十五歲的西桑、三十二歲的施米德爾挽手在海拔一萬四千呎地方遠足，二人早前決定結婚，且選擇在珠穆朗瑪峰基地營舉行婚禮，他們花費一年時間籌備、訓練後，日前展開結婚之旅，花費數日時間攀上基地營。二人抵埗後，分別換上禮服、婚紗，以雪山為背景拍攝結婚照片，之後交換戒指、宣讀愛的誓言，正式結為夫婦。
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