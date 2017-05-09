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﻿「兔子島」擬劃禁止餵食區

2017-05-09 列印
　　日本廣島大久野島外號「兔子島」，由於遊人可在島上親親野兔，令當地聲名大噪，近十年造訪該島遊客量增加約兩倍。負責管理該島的渡假村，為免兔子在馬路等候遊人餵食造成意外，計劃在島上禁止餵食告示牌，嘗試在環境與發展觀光業之間取得平衡。據推測，目前有逾七百隻野生穴兔在兔子島棲息。而野兔來源眾說紛紜，其中一個說法是一九七一年島上一所小學放生八隻飼養兔子後，牠們逐漸野生化並不斷繁衍。
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