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﻿韓總統選舉 文在寅支持率居首

2017-05-09 列印
　　韓國今日舉行總統選舉，五名候選人昨日奔走全國各地作最後衝刺，盡量爭取選民支持。當地三間電視台今晚八時會公佈聯合票站調查結果，而中央選舉管理委員會則最快在明日凌晨二時公佈初步點票結果。

　　韓國全國各地票站在今日清晨六時至晚上八時開放，選前最新民調顯示，共同民主黨候選人文在寅支持率仍居首位，自由韓國黨候選人洪準杓緊隨其後，但國民之黨候選人安哲秀支持率則不上升。

　　各候選人昨日奔走全國各地作最後衝刺，文在寅先後到釜山、慶尚南道、大邱、慶尚北道、忠清南道拜票；洪准杓則到大邱、大田、天安、首爾出度大型拉票活動；安哲秀、正黨候選人劉承旼、正義黨候選人沈相奵亦各自四出拉票。

　　當地三大主要電視台今晚八時會公佈調查結果，而選管員預期點票時間較過往長，相信要到明日凌晨二至三時方可公佈初步點票結果。
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