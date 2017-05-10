﻿祝捷會搶先宣佈勝選 文在寅諾建「新韓國」

文在寅昨晚在首爾光化門廣場舉行祝捷會，他舉手示意，支持者則高呼其名字。文在寅在會上發表宣言，強調這是國民的重大勝利，他會盡力建立新韓國，令國家強大，使國民自豪。
文在寅兩大主要對手、執政保守派的自由韓國黨候選人洪準杓，以及中間派的國民之黨候選人安哲秀，雙雙承認落敗。
總統選舉投票由清晨六時開始至晚上八時結束，全韓多個票站均出現輪候投票的人龍；截至昨晚七時，大選投票率達百分之七十五點一，較上屆輕下跌零點七個百分點，預料最終投票率將超過八成。
韓國三大主流電視台聯合進行的票站調查結果顯示，文在寅得票率達百分之四十一點四，領先其他候選人；其次是洪准杓，得票率為百分之二十三點三，安哲秀以百分之二十一點八緊隨其後。韓國選管會預料今日上午公佈正式點票結果。
受朴槿惠被彈劾影響，原訂十二月二十日舉行的大選提前至昨日舉行，當局亦取消總統就職典禮，選管會公佈大選結果後，當選人會到國會宣誓就職。
現年六十四歲的文在寅是律師出身，亦是已故前總統盧武鉉擔任律師時，其律師行的合夥人；盧武鉉入主青瓦台後，文在寅成為總統府秘書室長，擔當對方助手。五年前總統大選中，文在寅以些微票數敗給朴槿惠後，一度退出政壇，重返法律界，直至去年中韓關係因薩德問題變得緊張，文在寅與朴槿惠意見嚴重分歧，遂決定再闖政界。