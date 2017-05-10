﻿祝捷會搶先宣佈勝選 文在寅諾建「新韓國」

韓國總統選舉結束，點票正在進行，民意支持率一直領先其他候選人的共同民主黨候選人文在寅搶先宣佈勝出，並在首爾發表宣言，強調令國家強大，使國民自豪。票站調查結果顯示，其得票率超過四成，遙遙領先排名第二的自由韓國黨候選人洪准杓，以及第三的國民之黨安哲秀。



文在寅昨晚在首爾光化門廣場舉行祝捷會，他舉手示意，支持者則高呼其名字。文在寅在會上發表宣言，強調這是國民的重大勝利，他會盡力建立新韓國，令國家強大，使國民自豪。



文在寅兩大主要對手、執政保守派的自由韓國黨候選人洪準杓，以及中間派的國民之黨候選人安哲秀，雙雙承認落敗。



總統選舉投票由清晨六時開始至晚上八時結束，全韓多個票站均出現輪候投票的人龍；截至昨晚七時，大選投票率達百分之七十五點一，較上屆輕下跌零點七個百分點，預料最終投票率將超過八成。



韓國三大主流電視台聯合進行的票站調查結果顯示，文在寅得票率達百分之四十一點四，領先其他候選人；其次是洪准杓，得票率為百分之二十三點三，安哲秀以百分之二十一點八緊隨其後。韓國選管會預料今日上午公佈正式點票結果。



受朴槿惠被彈劾影響，原訂十二月二十日舉行的大選提前至昨日舉行，當局亦取消總統就職典禮，選管會公佈大選結果後，當選人會到國會宣誓就職。



現年六十四歲的文在寅是律師出身，亦是已故前總統盧武鉉擔任律師時，其律師行的合夥人；盧武鉉入主青瓦台後，文在寅成為總統府秘書室長，擔當對方助手。五年前總統大選中，文在寅以些微票數敗給朴槿惠後，一度退出政壇，重返法律界，直至去年中韓關係因薩德問題變得緊張，文在寅與朴槿惠意見嚴重分歧，遂決定再闖政界。