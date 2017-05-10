﻿馬克龍下周日宣誓就任 巴黎爆示威

台灣美女作家林奕含早前自縊身亡，其父母指女兒自殺，與曾遭補習班老師誘姦有關，被點名疑誘姦林奕含的國文補習名師陳星沉默多天，昨晚發聲明回應，否認誘姦林奕含，並聲稱曾與她發展兩個月的婚外情。 本名陳國星的補習名師陳星，昨晚經補習社發表聲明，指自己並非「狼師」，亦沒有「神隱」和「逃亡」，是念及林奕含父母痛失愛女，不願再對他們造成二次傷害，所以沒選擇第一時間出面澄清，而是靜待司法調查，但難以承受壓力，決定出面說明。 陳星指他與林奕含相識是在○九年二月，因林奕含是高三學測滿級分生，所以同心補習班的招生主任安排他們合照留念。其後林參加補習班安排的加強輔導課，但他指這段時間二...

2017-05-10