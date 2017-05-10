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﻿馬克龍下周日宣誓就任 巴黎爆示威

2017-05-10 列印
　　馬克龍將在下周日宣誓就任法國總統，他周一宣佈前進黨改名為共和前進黨，並會逾五百名黨員出戰下月國民議會選舉，力爭取得大多數議席。

　　馬克龍周一聯同總統奧朗德到巴黎凱旋門無名烈士墓，悼念二戰陣亡士兵。 而兩人交替儀式將在愛麗舍宮舉行；官員透露，馬克龍就職後首次的外訪行程，會前往德國柏林。

　　而馬克龍亦為執政作準備，他首先將自己創立的前進黨改名為共和前進黨，又稱該當會派出黨員出戰下月國民議會選舉全部五百七十七個選區，當局男女各半，力爭取得大多數議席。

　　另外，大選結束翌日，巴黎爆發首場反馬克龍示威，數千名示威者表明反對其政綱提出的各項改革，其間有人投擲雜物、破壞汽車，且與警方爆發衝突，警員使用武力驅趕滋事份子，多人被捕。
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