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﻿美少年share貼文 一年免費食炸雞

2017-05-11 列印
        美國十六歲少年威爾克森，上月五日出於好奇透過社交網站twitter詢問連鎖快餐店Wendy's，要獲得多少個轉推才能享受一年免費炸雞塊，店方回應需要一千八百萬個。威爾克森於是在其專頁內發出一則簡單推文：「一個需要炸雞的人」，並拜託各方網友轉推；結果反應空前熱烈，截至周二已有逾三百四十萬則轉推，打破美國女星艾倫迪珍妮絲，二○一四年在奧斯卡頒獎禮星合照締造的三百萬次轉推紀錄。雖然威爾克森的推文與轉推一千八百萬次相距甚遠，但Wendy's決定提前「找數」，送出一年免費炸雞塊券，同時宣佈捐贈十萬美元（約七十八萬港元）予一個領養兒童基金會。
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