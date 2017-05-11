 Advertisement
  • 2017年5月11日 星期四
  • 26º
  • 89%
熱門： 強姦鄧桂思海關督察牙鷹山裸跑

日報新聞 > 國際

﻿英女童玩激流拋出船溺斃

2017-05-11 列印
　　英國一個主題公園發生致命意外，一名十一歲女童溺斃。死者周二跟隨學校至英格蘭中部斯塔福德郡德雷頓莊園主題公園遊玩，她與同學、老師乘坐機動遊戲峽谷急流船期間突然站起欲與同學來換座位，但圓形橡皮艇突然撞到石塊，女童頓時失平衡拋出船外，墮入約一點五米深水中；職員接報即時將女童救起，由直升機送院搶救，惜最終返魂乏術。園方對意外感到震驚，宣佈昨休園一天哀悼；當局正在調查意外成因。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd