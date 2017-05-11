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﻿美精神航空取消航班釀衝突

2017-05-11 列印
　　美國廉價航空公司精神航空近日爆發工潮，上周已有逾三百班航機取消或延誤，影響逾二萬名旅客。周一晚佛羅里達州勞德代爾堡荷里活國際機場，大批乘客不滿精神航空突然取消航班，在櫃枱與精神航空地勤人員對質，機場警員接報到場維持秩序，其間有人高聲叫囂，甚至毆打航空公司職員、警員，事件演變成激烈衝突，現場一片混亂，警方最後拘捕三名乘客，控以涉嫌煽動暴亂、行為不檢、拒捕等罪名。機場秩序到翌日下午才回復平靜，航空公司事後發聲明向乘客致歉。
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