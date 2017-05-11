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﻿二戰勝利日閱兵 普京表揚軍隊 Vladimir Putin praises military at WW2 victory parade

2017-05-11 列印
        Russian President Vladimir Putin has praised the sacrifices of the Soviet people in World War Two, addressing the armed forces in Moscow.BBC

　　俄羅斯總統普京在莫斯科向武裝部隊演說，讃揚第二次世界大戰中蘇聯人民的犧牲。英國廣播公司
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