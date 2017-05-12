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﻿特朗普解畫：當選後已考慮辭退科米

2017-05-12 列印
　　美國總統特朗普突然解僱聯邦調查局局長科米事件繼續發酵，特朗普周三親自回應事件，強調由於對方不稱職，當選後已考慮解除其職務；但傳媒引述消息指，科米曾接觸司法部，要求增資源用於調查特朗普陣營懷疑通俄事件，是解僱導火線。

　　特朗普周三在白宮會見前國務卿基辛格時，首度回應解僱科米事件，他指對方並不稱職；更稱，科米已失去華府內幾乎所有人的信任，認為平息事件後，不論民主黨人、共和黨人均會感謝其決定。白宮官員則表示，特朗普當選後已考慮解除科米職務。

　　但美國有線新聞網絡引述消息人士透露，自特朗普就職後，科米從未向他表示忠誠；加上科米早前曾接觸司法部，要求增資源用於調查特朗普陣營懷疑通俄、俄羅斯懷疑干擾美國大選事件，令特朗普感到威脅，遂決定解僱對方。
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