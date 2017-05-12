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﻿特朗普邀文在寅訪美商朝局勢

2017-05-12 列印
　　韓國新任總統文在寅，首次與美國總統特朗普通電話，討論朝鮮半島局勢。當地傳媒報道，特朗普於文在寅就職當晚致電對方恭賀，文在寅表示，韓美同盟是韓國外交安全政策基礎，雙方關係今後均不會改變，認為在半島局勢不穩情況下，兩國同盟較任何時期都重要，而特朗普則表示，北韓核問題雖棘手，但非無法解決，期待文在寅盡早訪美舉行高峰會談。另外，二人同意保持密切聯繫，就共同關心問題及時交換意見。
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