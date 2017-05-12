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﻿波音737 Max引擎存瑕疵叫停試飛

2017-05-12 列印
　　波音公司宣佈，由於旗下最新型號飛機737 Max的引擎個別零件可能有潛在缺失，決定暫停試飛該款飛機，事件或影響首架737 Max交付進度。據悉，波音接到引擎生產商CFM通知，其渦輪引擎圓盤有潛在缺失，該公司檢查全部三十個已出廠引擎，並改用另一生產商供應的同款零件。波音則指，在其超過二千個小時測試中，圓盤並沒有出現任何問題。上月十三日完成首飛的737 MAX，是波音速度最快機種，目前已有八十六個客戶合共訂購該款飛機。
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