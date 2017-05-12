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﻿印度牆壁倒塌殺婚禮賓客 Wall collapse kills India wedding guests

2017-05-12 列印
　　At least 22 people were killed when a wall collapsed during a wedding party in northern India.　BBC

　　印度北部一場婚禮舉行期間，一幅牆壁倒塌，造死最少二十二人死亡。　英國廣播公司
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