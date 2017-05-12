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﻿Pink Floyd 52周年 BBC大樓現粉紅飛天豬

2017-05-12 列印
        今年是英國殿堂級搖滾樂隊Pink Floyd成立五十二周年，倫敦維多利亞與艾伯特博物館正舉行主題展覽會，介紹樂隊歷史，並與歌迷分享Pink Floyd多首名曲。策展人特別在英國廣播公司廣播大樓放一個巨型肥豬氣球，任由它大樓玻璃幕牆浮游吸引人注意和拍照，藉此宣傳展覽會。Pink Floyd是流行音樂史上最成功、最具影響力搖滾樂團之一，全球唱片總銷量累積至超過二億五千萬張，樂隊分別於一九九六年、二○○五年分別入選美國和英國音樂名人堂。
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